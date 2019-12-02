В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю

Новости Украины:Погода в Украине в ближайшие дни будет по-настоящему зимней, в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег.

В понедельник, 2 декабря, в Украине ожидается холодная погода без осадков, лишь западную часть накроет непогода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

Утром, днём в западных, Винницкой и Житомирской областях сложные погодные условия: мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, в Карпатском регионе значительный мокрый снег, на остальной территории, а ночью в большинстве областей без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днём минус 2-7°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём около 0°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 декабря самая высокая температура воздуха днём была +13,1 в 1961г, самая низкая ночью -21,5 в 1998г.

Прогноз погоды на 2 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 2 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1

3 декабря ночью в Украине, днём на Левобережье сложные погодные условия: снег, в южной части мокрый снег и дождь, ночью в центральных и северных областях, днём в восточной части местами значительные осадки, днём на Правобережье небольшие осадки. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, на юге около 0°; днём в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днём 4-9° мороза.

В Киеве - сложные погодные условия: ночью снег, местами значительный, днём небольшие осадки; температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём 0-2° мороза.

Прогноз погоды на 3 декабря, фото: meteo.gov.ua

4 декабря в Украине без осадков, лишь в северных областях днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 3 декабря в южных, восточных и западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, метели.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге 3 декабря от 1° мороза до 4° тепла; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киеве и столичном регионе 3 декабря ночью сложные погодные условия: выпадет снег, местами значительный; днем небольшие осадки. 4 декабря ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 4 декабря, фото: meteo.gov.ua

5-6 декабря в Украине без осадков, лишь 5 декабря в восточных, ночью и в северных областях небольшой снег. Температура ночью 1-7° мороза; днем 1-6° тепла, 5 декабря на востоке около 0°, 6 декабря на Прикарпатье и юге страны 4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области 5-6 декабря без осадков, лишь ночью 5 декабря небольшой снег. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 5 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 года.