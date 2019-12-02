Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины

Новости мира:На фоне дела об импичменте, Трамп рассказал об интервью Зеленского.

Президент США Дональд Трамп доволен высказываниями Президента Украины Владимира Зеленского о его отношениях с Украиной.

Об этом он написал в Twitter во время визита в Лондон на саммит НАТО.

"Последние новости: Президент Украины только что снова объявил, что Президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины и наших взаимоотношениях или телефонных разговорах. Если бы радикальные левые демократы были при здравом уме, а это не так, этому делу был бы положен конец!" - отметил он.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Как сообщалось ранее, в интервью журналу Spiegel, Зеленский призвал США "осознать, что мы воюем".

Глава Украинского государства подчеркнул: "что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя, как нищие. Но надо осознать, что мы воюем. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать никакую помощь. Для меня это является вопросом справедливости. Речь не идет о quid pro quo, это просто самодостаточная история".