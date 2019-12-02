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Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины

Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
22:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На фоне дела об импичменте, Трамп рассказал об интервью Зеленского.

Президент США Дональд Трамп доволен высказываниями Президента Украины Владимира Зеленского о его отношениях с Украиной.

Об этом он написал в Twitter во время визита в Лондон на саммит НАТО.

"Последние новости: Президент Украины только что снова объявил, что Президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины и наших взаимоотношениях или телефонных разговорах. Если бы радикальные левые демократы были при здравом уме, а это не так, этому делу был бы положен конец!" - отметил он.

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Как сообщалось ранее, в интервью журналу Spiegel, Зеленский призвал США "осознать, что мы воюем".

Глава Украинского государства подчеркнул: "что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя, как нищие. Но надо осознать, что мы воюем. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать никакую помощь. Для меня это является вопросом справедливости. Речь не идет о quid pro quo, это просто самодостаточная история".

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Украина, Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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