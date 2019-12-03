Трамп: Я думаю, что с Китаем лучше подождать

Новости мира:Дональд Трамп прокомментировал торговое соглашение с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет крайнего срока для достижения торгового соглашения с Китаем, однако вероятно, лучше подождать до выборов 2020 в этом вопросе.

Об этом он заявил журналистам в Лондоне во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях очередного саммита Альянса в Лондоне, сообщает The Hill.

"У меня нет срока ... Я почему-то думаю, что с Китаем лучше подождать до (президентских - ред.) выборов", - сказал Трамп.

Однако, по его словам, Китай хочет заключить соглашение уже сейчас. "Мы посмотрим, будет ли это соглашение правильным или нет, оно должно быть правильным", - сказал глава Белого дома.

Как сообщалось, в результате политики администрации Дональда Трампа, Соединенные Штаты несколько раз подряд повышали таможенные тарифы на китайскую продукцию. Китай предпринял шаги, которые привели к обострению "торговой войны" между двумя крупнейшими экономиками мира.

МВФ, Всемирный банк и другие международные финансовые институты неоднократно обращали внимание на фактор обострения торговых отношений между США и Китаем как негативно влияющий на рост мировой экономики.

Однако позднее представители Китая и США в торговых переговорах договорились о поэтапной отмене введенных пошлин между двумя странами.

По словам представителя Министерства коммерции КНР Гао Фенга, обе стороны очень близки к договоренности относительно "первой фазы" торгового соглашения.