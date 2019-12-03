Скачать
Вторник, 03.12.2019
"Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
"Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе
В НАТО анонсировали неделю Украины в Альянсе
Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
Оскар-2020: самые важные моменты о главной премии кинематографа
Оскар-2020: самые важные моменты о главной премии кинематографа

Не в Майями: Трамп определился с местом проведения саммита G7

Не в Майями: Трамп определился с местом проведения саммита G7
22:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Саммит G7 в 2020 году состоится в американском Кэмп-Дэвиде.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде.

"Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Лондоне.

"Это будет в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится", - добавил он.

В ноябре американский президент писал в своем Twitter, что рассматривает этот вариант.

В октябре Трамп заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами. При этом Трамп отмечал, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны", когда предлагал принять лидеров стран G7 на территории курорта в Майами, поскольку у этого отеля большая и удобная территория, а также он расположен поблизости от аэропорта города. Глава США подчеркнул, что хотел организовать это с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирался извлекать выгоду из этого мероприятия.

В ОПУ знали о блокировании США военной помощи: Зеркаль просили "не комментировать без разрешения"

Однако идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дональд Трамп, Кэмп-Дэвид, G7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря
02 Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать
03 Маникюр 2020: один из главных трендов предстоящего года - красный дизайн (Фото)
04 Маникюр 2020: главные тренды зимнего сезона (Фото)
05 Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Сербия откажется от российского оружия
Сербия откажется от российского оружия
Хоакин Феникс получил звание &quot;Человека года&quot; по версии PETA (Фото, Видео)
Хоакин Феникс получил звание "Человека года" по версии PETA (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь