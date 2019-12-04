Суд разрешил Конгрессу требовать от банков документы о финансах Трампа

Новости мира:Нанесен еще один удар по попыткам президента США блокировать усилия Конгресса по получению его финансовых данных.

Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке определил, что Палата представителей США может потребовать от Deutsche Bank и банка Capital One банковские записи президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на решение суда.

"Интересы комитетов Палаты в реализации их конституционно-законодательной функции значительно весомее любых общественных интересов, связанных с предотвращением риска отвлечения внимания руководителя (от работы) в результате раскрытия документов, отражающих его частные финансовые операции", - пояснил суд.

Этим судебным решением, по мнению CNN, нанесен еще один удар по попыткам президента США блокировать усилия Конгресса по получению его финансовых данных.

22 мая федеральный суд в штате Нью-Йорк принял решение, позволяющее банкам Deutsche Bank и Capital One передать в Конгресс США финансовые отчеты Дональда Трампа. Адвокаты обжаловали это решение.

Также Федеральный суд Соединенных Штатов отказал президенту Трампу в иске, которым он пытался заблокировать повестку прокурора относительно принудительного предоставления налоговых деклараций в рамках расследования президентской кампании.