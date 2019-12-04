Конгресвумен США: Украинский народ хочет жить среди демократий свободных от агрессии РФ

Новости мира:В Демократической партии США говорят о важности двухпартийной поддержки Украины.

Конгресвумен от Демократической партии США Мерси Каптур подчеркнула важность двухпартийной поддержки помощи Украине.

"Необходимо, чтобы двухпартийная поддержка американской помощи Украине оставалась сильной, чтобы дать отпор агрессии России и поддержать демократическую повестку дня президента Зеленского", - сказала Каптур во время конференции "Стратегические интересы США в Украине" в среду в Вашингтоне.

Также она подчеркнула важность предоставления помощи украинским ветеранам и усиления бизнес-возможностей для Украины.

"Президент Зеленский и партия "Слуга народа" победили на президентских и парламентских выборах с четким мандатом на демократические реформы. Украинский народ дал знать о том, что хочет жить среди демократий, свободных от российского вторжения и агрессии", - отметила Каптур.