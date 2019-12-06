США ввели новые санкции против России за киберпреступления

Новости мира:Американский Минфин ввел санкции против семи российских компаний и 17 человек.

Министерство финансов США в четверг, 5 декабря, ввело санкции против 17 физических лиц и семи российских предприятий за киберпреступления, сообщает Deutsche Welle.

Эти лица и предприятия обвиняются в связях с российской хакерской группировкой Evil Corp.

Как сообщили в Минфине США, эта группа использовала программное обеспечение Dridex для заражения компьютеров и сбора данным. Благодаря этому злоумышленники украли более 100 млн долларов США из банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах.

Государственный департамент США объявил вознаграждение в 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать лидера группировки Максима Якубца. В Минфине отметили, что Якубец также помогал в "злонамеренных киберусилиях российскому правительству". Суд Небраски предъявил ему обвинение относительно киберпреступления. Ближайшим соратником лидера группировки назван другой россиянин - Игорь Турашев.

Против других лиц санкции вводятся не за непосредственное проведение хакерских атак, а за участие в финансовых операциях хакеров. В качестве санкций США заблокировали все имущество и активы этих лиц в их юрисдикции. Гражданам США запрещены какие-либо транзакции с этими людьми и предприятиями - за это в отношении них также могут быть применены санкции.