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США ввели новые санкции против России за киберпреступления

США ввели новые санкции против России за киберпреступления
10:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Американский Минфин ввел санкции против семи российских компаний и 17 человек.

Министерство финансов США в четверг, 5 декабря, ввело санкции против 17 физических лиц и семи российских предприятий за киберпреступления, сообщает Deutsche Welle.

Эти лица и предприятия обвиняются в связях с российской хакерской группировкой Evil Corp.

Как сообщили в Минфине США, эта группа использовала программное обеспечение Dridex для заражения компьютеров и сбора данным. Благодаря этому злоумышленники украли более 100 млн долларов США из банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах.

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Государственный департамент США объявил вознаграждение в 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать лидера группировки Максима Якубца. В Минфине отметили, что Якубец также помогал в "злонамеренных киберусилиях российскому правительству". Суд Небраски предъявил ему обвинение относительно киберпреступления. Ближайшим соратником лидера группировки назван другой россиянин - Игорь Турашев.

Против других лиц санкции вводятся не за непосредственное проведение хакерских атак, а за участие в финансовых операциях хакеров. В качестве санкций США заблокировали все имущество и активы этих лиц в их юрисдикции. Гражданам США запрещены какие-либо транзакции с этими людьми и предприятиями - за это в отношении них также могут быть применены санкции.

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США, Россия, Санкции, Минфин США, Санкции против РФ.
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