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Кандидат в президенты США Блумберг поддержал идею импичмента Трампа

Кандидат в президенты США Блумберг поддержал идею импичмента Трампа
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг считает, что Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент.

Бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг считает, что президент Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту. Об этом он заявил в интервью CBS News.

На вопрос ведущей Гейл Кинг о том, считает ли он, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, Блумберг ответил: "Я думаю, что это очень серьезная вещь, и я был раньше против этого, но после просмотра всех доказательств я думаю, что да. Печально, но да", - сказал Блумберг.

По его словам, глава Белого дома не понимает, что является выборным избирателями должностным лицом.

"Он, кажется, не понимает, что является выборным должностным лицом, чья работа заключается в том, чтобы работать для общества, а не для себя", - подчеркнул Блумберг.

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Как сообщалось, 4 декабря Юридический комитет Палаты представителей начал новую фазу расследования по импичменту президента США Дональда Трампа, проведя первые слушания после завершения допросов свидетелей по делу. Демократы, имеющие большинство в нижней палате, рассматривают возможность вынесения ряда официальных обвинений против президента Трампа - от злоупотребления властью, подкупа, а также обструкции правосудию.

Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси выступила с публичным призывом к главе Юридического комитета Джерри Надлеру сформировать "статьи по импичменту", которые станут официальным обвинительным актом президента США.

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США, Майкл Блумберг, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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