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США не будут отправлять дополнительные войска на Ближний Восток

США не будут отправлять дополнительные войска на Ближний Восток
23:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Марк Эспер: Мы не обсуждали возможность отправки дополнительных военных на Ближний Восток.

Глава оборонного ведомства США Марк Эспер опроверг предыдущие сообщения о намерении Соединенных Штатов после вывода войск из Сирии отправить в регион Ближнего Востока дополнительный 14-тысячный контингент.

Об этом он заявил в своем заявлении в пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы никогда не обсуждали и не рассматривали возможность отправки дополнительных 14 тыс. военных на Ближний Восток. Сообщения, которые утверждали это, были ошибочными", - отметил Эспер.

При этом он подчеркнул, что Минобороны остается готовым ответить на любые действия противников США в будущем.

Он еще раз подчеркнул: "Пентагон не рассматривает возможность отправки 14 тыс. военных в распоряжение CENTCOM (Центрального командования США, отвечающего за проведение операций на Ближнем и Среднем Востоке - ред.)".

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Таким образом, министр обороны США опроверг заявление своего заместителя Джона Руда.

Во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Сената США накануне Руд заявил, что глава Пентагона рассматривает возможность развертывания дополнительного контингента на Ближнем Востоке в ответ на агрессивную политику Ирана.

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США, Армия, Ближний Восток, Войска, Марк Эспер.
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