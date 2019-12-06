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Байден: Трамп ничего не знает о геополитике

Байден: Трамп ничего не знает о геополитике
23:42 Пт, 6 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:Джо Байден считает, что Дональд Трамп не знает о реальных намерениях Владимира Путина.

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, с которым так стремится подружиться нынешний президент США Дональд Трамп, делает все для того, чтобы развалить НАТО и разрушить единство Америки с Европейским Союзом.

При этом Трамп не понимает этих геополитических вещей, отметил Байден в интервью CNBC.

"Я знаю Путина, я лично общался с Путиным. Я смотрел ему в глаза. Это человек, у которого было одно большое желание - покончить с НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса", - отметил Байден.

В этом контексте он обратил внимание на позицию нынешнего главы Белого дома, который публично отрицал, что Путин руководил процессом вмешательства России в американские выборы и выражал доверие кремлевскому лидеру, а не разведке США.

"Я не думаю, что сегодняшний президент Соединенных Штатов имеет хоть какое-то понимание геополитических проблем, - отметил Байден. - Он ничего не знает о внешней политике. Он ничего не знает о ядерном сдерживании. Он не знает ничего".

Экс-вице-президент США также подчеркнул, что политика нынешней команды в Белом доме "резко ослабила» позиции Соединенных Штатов в мире.

Байден считает, что Трамп "лишил США души"

"Я узнал, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом, и именно поэтому он тратит много денег на ботов, пытаясь рассказать обо мне всякую ложь", - добавил бывший вице-президент США.

Как сообщал Укринформ, 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, из-за которого в США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Трамп давил на Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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США, РФ, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп.
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