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На пути к полному запрету: исполнение смертной казни в США приостановили

На пути к полному запрету: исполнение смертной казни в США приостановили
11:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Верховный суд США приостановил исполнение смертных приговоров.

Верховный суд США приостановил исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.

Суд отклонил ходатайство администрации Трампа, которая пыталась отменить временный запрет на исполнение высшей кары на федеральном уровне, пишет DW.

Таким образом, в ближайшее время не будут выполнены четыре смертных приговора. Одного из осужденных планировали казнить утром 9 декабря, трех – в конце января. Выполнение еще одного приостановили в связи с другим процессом.

Отмечается, что 2 декабря Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение апелляционного суда в Вашингтоне о запрете смертных приговоров федеральных судов.

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Судебная тяжба ведется не из-за смертной казни как таковую, а из-за метода ее выполнения. Суд в Вашингтоне считает недопустимым отклонение от действующей с 1994 года нормы о применении смертельной смеси из трех веществ, а правительство планировало применить смертельную дозу из одного вещества – психотропного препарата пентобарбитал.

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США, Смертная казнь.
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