Как военнослужащие США относятся к РФ: неожиданные результаты опросов

Новости мира:Почти половина военнослужащих США симпатизируют России.

Проведенный в октябре опрос общественного мнения показал, что 46% американских военных и членов их семей считают Россию союзником США.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Российские попытки ослабить Запад с помощью нескончаемой информационной кампании, возможно, начали приносить плоды. Под ударом оказались американские военнослужащие. Хотя большинство американцев по-прежнему считают Москву одним из главных противников США, результаты нового соцопроса дают основания предположить, что эта точка зрения начала меняться, в особенности среди американских военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам второго ежегодного Рейгановского исследования национальной обороны, 46% военнослужащих и членов их семей сказали, что рассматривают Россию в качестве союзника.

При этом в целом среди жителей США такой точки зрения придерживаются только 28%. Однако и это на 9% больше, чем в прошлом году.

Авторы опроса предполагают, что позитивные взгляды на РФ могут быть "обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа о России".

Рейгановское исследование национальной обороны проведено по заказу Фонда и Института имени президента Рональда Рейгана 24-30 октября. Всего было опрошено свыше тысячи жителей США.