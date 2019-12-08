Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель
Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)

В Пентагоне анонсировали новый транш военной помощи Украине

В Пентагоне анонсировали новый транш военной помощи Украине
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США готовят новый транш военной помощи Украине.

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава ведомства Марк Эспер, сообщает Голос Америки.

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется, это около 250 миллионов долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, поэтому я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны проводить проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и Украина решает вопрос коррупции", - сказал министр.

На вопрос о том, влияет ли на это процесс импичмента президенту США Дональду Трампу, Эспер ответил отрицательно.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу, чтобы Министерство обороны оставалось вне ее", - сказал он.

Хорошие новости из "какого-то места": Трамп прокомментировал возвращение Джулиани

В то же время министр отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летальной оружия Украина, основываясь на трех вещах: "Первое: насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третье: также ли наши союзники в регионе предоставляют поддержку Украине в сфере безопасности. Ответ на все три вопроса был "да", и мы поддержали предоставление такой помощи".

Как сообщалось, ранее заместитель министра обороны Украины Алина Фролова заявляла, что за текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 миллионов долларов, на более чем 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.

"Россия - это государство-террорист": во Франции прошел митинг в поддержку Украины

Замораживание военной помощи Украине стало поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа - его обвиняют в том, что он требовал от властей Украины начать расследование против Джо Байдена, вероятного конкурента на будущих выборах, а в обмен на это разморозил бы помощь. В итоге после скандала Белый дом разморозил помощь.

В следующем году Украина получит от США военную помощь как минимум на 250 миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пентагон, Военная помощь, Марк Эспер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: самые стильные идеи праздничного дизайна (Фото)
02 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря
04 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
05 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Лавров обсудит Украину с Помпео
СМИ: Лавров обсудит Украину с Помпео
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Гончарук: Руководство ГСЧС в Одесской области будет уволено
Гончарук: Руководство ГСЧС в Одесской области будет уволено
Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь