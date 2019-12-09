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Выборы в США: Байден обещает запретить семье вести бизнес за рубежом

Выборы в США: Байден обещает запретить семье вести бизнес за рубежом
17:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Байден запретит семье бизнес за пределами США в случае избрания президентом.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что члены его семьи не будут вести бизнес за пределами США, если он выиграет президентские выборы 2020 года.

Об этом Джо Байден заявил в интервью Axios on HBO.

"Они (семья Джо Байдена - ред.) не будут иметь ничего общего с иностранными компаниями", - заявил Байден.

Также во время интервью Байден в очередной раз встал на защиту своего сына, заверив, что Хантер Байден, работая в украинской компании, не совершал никаких правонарушений.

"Я полностью доверяю своему сыну. Вы знаете, что нет ни единого маленького, крошечного доказательства, что что-то было сделано неправильно. Вы знаете это и продолжаете задавать мне эти вопросы", - сказал Байден.

Ермак об импичменте Трампа: Зеленский не обещал каких-либо конкретных расследований

Как сообщалось, президент Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани (который сам стал объектом расследования ФБР) развернули кампанию обвинений в адрес Хантера Байдена о его якобы незаконном бизнесе в Украине и Китае. В частности, Байдена обвиняли во вмешательстве в украинское правосудие с целью прекратить расследование против его сына.

Хорошие новости из "какого-то места": Трамп прокомментировал возвращение Джулиани

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп лично выразил просьбу начать следствие против Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах. Демократы в Палате представителей в этой связи инициировали расследование по делу об импичменте Трампа.

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Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден.
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