США ввели санкции против мэра Вентспилса и его компаний

Новости мира:Лембергсу вменяется в вину присвоение государственных активов, коррупция в сфере госзаказов и взяточничество, следует из сообщения.

Минфин США в понедельник ввел на основании закона Магнитского санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Лембергсу вменяется в вину присвоение государственных активов, коррупция в сфере госзаказов и взяточничество, следует из сообщения. Американский Минфин называет Лембергса олигархом, который использовал свое влияние на политические партии для лоббирования выгодных ему назначений на высокие посты.

"Коррупция отнимает у жителей своей страны ресурсы, основные услуги и экономические возможности, обогащая отдельных людей и способствуя уничтожению окружающей среды, политической нестабильности и конфликтам", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, процитированный в сообщении Минфина.

Одновременно в санкционные списки включены четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. Все бизнес-операции с ними должны быть свернуты в 30-дневный срок.