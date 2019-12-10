Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены

Новости Украины:Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) договорились о продлении особого статуса Донбасса, зафиксированного в законе Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается 31 декабря 2019 г.

"Самый тяжелый пункт мы также сегодня обговорили – это воплощение минских договоренностей. Речь идет о специальном статусе, его сроки будут продлены. Мы должны воплотить все пункты "минских договоренностей" с одной целью: чтобы провести местные выборы, которые будут приняты ОБСЕ", - сказала Меркель на брифинге по завершению "нормандского саммита" в Париже вечером в понедельник.

9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проводят встречу в Париже.

Переговоры проходят в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся.