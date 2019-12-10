Байден сказал, кому предложит должность вице-президента в случае победы на праймериз

Новости мира:По мнению Джо Байдена, для демократов было бы полезно, чтобы на этой должности была женщина.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что предложит сенатору Элизабет Уоррен должность вице-президента, в случае своей победы на праймериз Демократической партии. Об этом Байден заявил в интервью Axios on HBO.

"Я бы добавил сенатора Уоррен в список. Но она очень расстроится из-за того, что я это сказал... Вопрос в том, добавит ли она меня в свой список", - отметил Байден.

По мнению Байдена, для демократов было бы полезно, чтобы на этой должности была женщина. При этом он добавил, что с его стороны было бы слишком самонадеянно озвучивать полный список потенциальных вице-президентов, пока он сам не стал официальным кандидатом от демократов.

Бывший вице-президент Джо Байден сохранял позицию лидера в гонке демократов за выдвижение кандидата в президенты по результатам опроса университета Quinnipiac, которое опубликовано 26 ноября.