Скачать
Вторник, 10.12.2019
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от стран ЕС
После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от стран ЕС
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Интересные факты о нашей "голубой планете", которые Вы наверняка не знали
Интересные факты о нашей "голубой планете", которые Вы наверняка не знали

Байден сказал, кому предложит должность вице-президента в случае победы на праймериз

Байден сказал, кому предложит должность вице-президента в случае победы на праймериз
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По мнению Джо Байдена, для демократов было бы полезно, чтобы на этой должности была женщина.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что предложит сенатору Элизабет Уоррен должность вице-президента, в случае своей победы на праймериз Демократической партии. Об этом Байден заявил в интервью Axios on HBO.

"Я бы добавил сенатора Уоррен в список. Но она очень расстроится из-за того, что я это сказал... Вопрос в том, добавит ли она меня в свой список", - отметил Байден.

По мнению Байдена, для демократов было бы полезно, чтобы на этой должности была женщина. При этом он добавил, что с его стороны было бы слишком самонадеянно озвучивать полный список потенциальных вице-президентов, пока он сам не стал официальным кандидатом от демократов.

После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от стран ЕС

Бывший вице-президент Джо Байден сохранял позицию лидера в гонке демократов за выдвижение кандидата в президенты по результатам опроса университета Quinnipiac, которое опубликовано 26 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Демократическая партия, Джо Байден, Элизабет Уоррен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Путин доволен переговорами с Зеленским
03 "Нормандский саммит": переговоры Путина и Зеленского завершены
04 Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
05 Помощник Путина: Президенты РФ и Украины начали двусторонние переговоры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Зрады нет&quot;: Аваков похвалил Зеленского
"Зрады нет": Аваков похвалил Зеленского
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Меркель о специальном статусе Донбасса: Его сроки будут продлены
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: мясная закуска на праздничный стол
Рецепт дня: мясная закуска на праздничный стол
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь