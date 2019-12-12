Помпео прокомментировал "версию" Лаврова встречи с Трампом

Новости мира:В Белом доме отметили, что президент Трамп "предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США".

Государственный секретарь США подтвердил, что президент Трамп во время встречи с министром иностранных дел РФ Лавровым действительно заявил о неприемлемости российского вмешательства в американские выборы. Об этом Майкл Помпео сказал 11 декабря во время брифинга в Государственном департаменте США.

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече. Несомненно, президент Трамп четко отметил во время его встречи с министром Лавровым и остальными российскими представителями, что сам он и Америка считают их вмешательство в наши выборы неприемлемым", - подчеркнул Помпео.

Таким образом он ответил на просьбу объяснить, почему заявления министра Лаврова после встречи с государственным руководством США относительно вмешательства России в американские выборы не совпадают с официальными комментариями Белого дома.

"Что касается дискуссий о российском вмешательстве, то это происходит на каждой встрече, в которых я принимал участие", - подчеркнул глава американского Госдепа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепартамента Майклом Помпео. Во время совместной с Помпео итоговой пресс-конференции Лавров заявил, что доказательств вмешательства России в президентские выборы в США просто не существует - несмотря на результаты двухлетнего расследования спецпрокурора Мюллера. В то же время, в Белом доме отметили, что президент Трамп "предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США".