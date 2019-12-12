Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям

Новости Украины:ГБР сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений.

Немецкий политик, член Европейского парламента (2004-2019гг) Ребекка Хармс назвала тотальным абсурдом расследование Государственного бюро расследований (ГБР) по факту совершения возможной госизмены при подписании Минских соглашений против пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко.

"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию стран. Это тотальный абсурд!", – написала она в своем Твиттере в среду, комментируя обвинение Порошенко в государственной измене.

Как сообщалось, ГБР сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".