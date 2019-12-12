СБУ в Киеве разоблачила сотрудников полиции, которые "крышевали" бордели

Новости Украины:Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве на "крышевании" притонов.

"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2тыс", - сообщает пресс-центр СБУ.

Так, правоохранители зафиксировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, полицейским сообщено о подозрении.