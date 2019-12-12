В Штатах приняли оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Новости мира:Законопроект пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе.

Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла закон о национальном оборонном бюджете в 2020 году, предусматривающий санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент, документ предусматривает жесткие целевые санкции, направленные против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

"Это дает Владимиру Путину однозначный двухпартийный посыл о том, что США не будут сидеть, сложа руки, пока Кремль пытается расширять свое пагубное влияние, — заявила ранее сенатор от демократов Джинн Шейхин. – Проект "Северный поток-2" угрожает Украине энергетической независимости Европы и дает России возможность оказывать давление на наших союзников".

В целом оборонный бюджет достигает 738 млрд долларов. Закон еще должен принять Сенат США. Президент Дональд Трамп уже заявил, что подпишет его.