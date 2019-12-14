В преддверии выборов суд возьмется за "налоговое дело" Трампа

Новости мира:В Верховном суде США рассказали, когда возьмутся за дело о блокировании налоговых деклараций Трампа.

Верховный суд США, являющийся последней инстанцией в попытках президента Трампа заблокировать обнародование его налоговых деклараций, рассмотрит это дело весной.

О таком решении судебного органа сообщает CNN.

"Верховный суд заявил в пятницу, что он будет рассматривать, могут ли Палата представителей США и прокурор штата Нью-Йорк получить через повестку финансовую отчетность Дональда Трампа от бухгалтерской фирмы, уже давно обслуживающей его счета, а также от банков", - говорится в материале.

Как отмечается, дело будет рассматриваться ориентировочно в марте, а решения ожидаются к июню – как раз в разгар президентской кампании в США.

Таким образом, девять верховных судей будут решать финал трехлетней битвы юристов президента Трампа, которые пытались заблокировать любые официальные запросы относительно его финансовых документов.

Адвокаты Трампа настаивают на неприкосновенности президента, что якобы бы дает ему право игнорировать повестки прокуратуры и Палаты представителей.

Однако предыдущие судебные инстанции постановили, что президент не стоит выше закона и должен - как и все граждане - предоставлять налоговые декларации по официальным запросам.

По процедуре, чтобы Верховный суд принял на рассмотрение дело, требуется согласие минимум четырех из девяти судей. Ранее он выносил решения против нескольких президентов США, в том числе Ричарда Никсона и Билла Клинтона.