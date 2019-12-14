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В преддверии выборов суд возьмется за "налоговое дело" Трампа

В преддверии выборов суд возьмется за "налоговое дело" Трампа
09:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Верховном суде США рассказали, когда возьмутся за дело о блокировании налоговых деклараций Трампа.

Верховный суд США, являющийся последней инстанцией в попытках президента Трампа заблокировать обнародование его налоговых деклараций, рассмотрит это дело весной.

О таком решении судебного органа сообщает CNN.

"Верховный суд заявил в пятницу, что он будет рассматривать, могут ли Палата представителей США и прокурор штата Нью-Йорк получить через повестку финансовую отчетность Дональда Трампа от бухгалтерской фирмы, уже давно обслуживающей его счета, а также от банков", - говорится в материале.

Как отмечается, дело будет рассматриваться ориентировочно в марте, а решения ожидаются к июню – как раз в разгар президентской кампании в США.

Таким образом, девять верховных судей будут решать финал трехлетней битвы юристов президента Трампа, которые пытались заблокировать любые официальные запросы относительно его финансовых документов.

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Адвокаты Трампа настаивают на неприкосновенности президента, что якобы бы дает ему право игнорировать повестки прокуратуры и Палаты представителей.

Однако предыдущие судебные инстанции постановили, что президент не стоит выше закона и должен - как и все граждане - предоставлять налоговые декларации по официальным запросам.

По процедуре, чтобы Верховный суд принял на рассмотрение дело, требуется согласие минимум четырех из девяти судей. Ранее он выносил решения против нескольких президентов США, в том числе Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

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США, Суд, Дональд Трамп.
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