Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
У Путина считают, что они с Зеленским далеки от согласия по целому ряду вопросов
У Путина считают, что они с Зеленским далеки от согласия по целому ряду вопросов
Годовщина создания ПЦУ: Епифаний призвал всех к единству
Годовщина создания ПЦУ: Епифаний призвал всех к единству
Десна - Динамо. Видео матча
Десна - Динамо. Видео матча
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря

В Конгрессе США ждали встречи Трампа с Зеленским, а не Лавровым

В Конгрессе США ждали встречи Трампа с Зеленским, а не Лавровым
13:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Конгрессмен Китинг отреагировал на встречу Трампа с Лавровым.

Председатель подкомитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Билл Китинг, считает, что было бы лучше, если бы Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским, чем с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Эта встреча заинтересовала меня потому, что она состоялась через несколько часов после переговоров в нормандском формате в Париже, а также своим форматом - обычно встречаются иностранный министр и госсекретарь, но тут к ним присоединился президент. Это совпадение вызывает беспокойство - мы в Конгрессе хотели бы продемонстрировать миру, что Сенат и Палата представителей, республиканцы и демократы, проявляют большую заинтересованность в поддержке Украины. Это важно для нашей безопасности, для наших союзников, для демократии в Украине. Я бы предпочел, чтобы такая встреча состоялась с президентом Зеленским", - ответил Китинг на вопрос журналиста о его оценке недавней встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне.

Сенатор Грэм хочет узнать, что "накопал" Джулиани в Украине

Как известно, министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепартамента Майклом Помпео. Во время совместной с Помпео итоговой пресс-конференции Лавров заявил, что доказательств вмешательства России в президентские выборы в США просто не существует - несмотря на результаты двухлетнего расследования спецпрокурора Мюллера. В то же время, в Белом доме отметили, что президент Трамп "предостерег против любых попыток России вмешаться в выборы в США".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Сергей Лавров, Конгресс США, Дональд Трамп, Билл Китинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
04 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
05 Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Температура до +7°, но дождливо: прогноз погоды на 15-16 декабря
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Интернет станет быстрее: новый метод улавливания света увеличит скорость передачи данных
Интернет станет быстрее: новый метод улавливания света увеличит скорость передачи данных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь