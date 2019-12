Джулиани обнародовал информацию, которую собрал в Украине

Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа, которые, по его словам, показывают, что президент США «ничего плохого не сделал».

Об этом Джулиани сообщил в Twitter.

«Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывающие правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал», - написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что «в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании». Импичмент, считает он, служил прикрытием для демократов.

«Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена, - утверждает Джулиани. - А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа».

У свидетеля Виктора Шокина, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.

«Уволен (Шокин - ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США, - пишет Джулиани. - Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов».

«Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина, - продолжает адвокат Трампа, - (предоставил - ред.) записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания».

По словам Джулиани, документы показывают, что Йованович «отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов». Документы якобы «четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами».

Budapest | Kiev | Vienna

After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.

These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019