Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Джулиани обнародовал информацию, которую собрал в Украине
Джулиани обнародовал информацию, которую собрал в Украине
Итоги недели: "Нормандский саммит", дело Шеремета, ликвидация УПЦ КП и другие
Итоги недели: "Нормандский саммит", дело Шеремета и другие
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
Лунный посевной календарь с 16 декабря по 22 декабря 2019 года
Лунный посевной календарь с 16 декабря по 22 декабря 2019 года

Джулиани обнародовал информацию, которую собрал в Украине

Джулиани обнародовал информацию, которую собрал в Украине
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Рудольф Джулиани раскрыл материалы, которые он "нарыл" в Украине.

Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа, которые, по его словам, показывают, что президент США «ничего плохого не сделал».

Об этом Джулиани сообщил в Twitter.

«Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывающие правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал», - написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что «в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании». Импичмент, считает он, служил прикрытием для демократов.

«Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена, - утверждает Джулиани. - А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа».

У свидетеля Виктора Шокина, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байденами.

«Уволен (Шокин - ред.) из-за угрозы Байдена задержать 1 млрд долларов жизненно важной помощи США, - пишет Джулиани. - Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. В Украине, если это раскроется, полетит много голов».

«Свидетель Юрий Луценко, преемник Шокина, - продолжает адвокат Трампа, - (предоставил - ред.) записи, которые подтверждают, что посол Йованович по крайней мере дважды давала ложные показания».

По словам Джулиани, документы показывают, что Йованович «отказывала в выдаче виз свидетелям, которые могли доказать коррупцию Байдена и демократов». Документы якобы «четко подтверждают отмывания денег компанией Burisma и Байденами».

«Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа», - подчеркнул Джулиани. И пообещал, что «дальше будет еще много другого».

Как сообщалось, 4-6 декабря Рудольф Джулиани встречался с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным, депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко, а также другими лицами.

Сам Джулиани объяснил, что участвует в съемках документального сериала, который должен опровергнуть обвинения демократов в адрес Дональда Трампа. После поездки в Украину он заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить президента США от импичмента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына
04 Морская капуста - ценный источник йода для организма
05 Назван самый лучший фильм 2019 года по версии The Hollywood Reporter
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Тернопольщине нашли тело пропавшего 15-летнего парня
На Тернопольщине нашли тело пропавшего 15-летнего парня
В Черкассах мужчина молотком избил водителя лимузина
В Черкассах мужчина молотком избил водителя лимузина
&quot;Там взвод на меня планировали выделить&quot;: Дубилет рассказал, почему отказался от госохраны
Дубилет рассказал, почему отказался от госохраны
Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь