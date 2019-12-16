Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Джулиани обнародовал информацию, которую собрал в Украине
Джулиани обнародовал информацию, которую собрал в Украине
Опрос Fox News об импичменте: Трамп назвал его неточным
Опрос Fox News об импичменте: Трамп назвал его неточным
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
Рецепт дня: куриные тарталетки с грибами и сыром
Рецепт дня: куриные тарталетки с грибами и сыром

Опрос Fox News об импичменте: Трамп назвал его неточным

Опрос Fox News об импичменте: Трамп назвал его неточным
04:00 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Дональд Трам считает, что опрос Fox News об импичменте был неточным.

Президент США Дональд Трамп считает неточными опубликованные в воскресенье результаты опроса телеканала Fox News, согласно которым более 50% американцев поддерживают импичмент главы Белого дома. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Опрос Fox News, как всегда, неточен, сильно склоняются в сторону демократов. Это так смешно — то же самое было в 2016 году. Они все сделали неправильно”, — заявил он.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте телеканала, 50% респондентов поддерживают отстранение Трампа от власти путем импичмента. Еще 4% высказались за импичмент, но против отставки. 41% опрошенных выступает против импичмента.

Следует отметить, что накануне Трамп раскритиковал Fox News за интервью с его противниками.

Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребления властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительного заключения, подготовленного по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Импичмент, СМИ, Опрос, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына
04 Морская капуста - ценный источник йода для организма
05 Назван самый лучший фильм 2019 года по версии The Hollywood Reporter
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Тернопольщине нашли тело пропавшего 15-летнего парня
На Тернопольщине нашли тело пропавшего 15-летнего парня
В Черкассах мужчина молотком избил водителя лимузина
В Черкассах мужчина молотком избил водителя лимузина
&quot;Там взвод на меня планировали выделить&quot;: Дубилет рассказал, почему отказался от госохраны
Дубилет рассказал, почему отказался от госохраны
ТОП-8 легкоусвояемых продуктов для нормализации пищеварения
ТОП-8 легкоусвояемых продуктов для нормализации пищеварения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь