На Аляске ищут нового издателя для газеты города, ее отдадут бесплатно

Новости мира:На Аляске издатель газеты Skagway News Ларри Перси решил передать ее следующему владельцу бесплатно.

Газетное издательство Skagway News ищет нового владельца. Цена – самая выгодная – 0 долларов. От нового владельца требуется только быть профессионалом и обеспечить изданию светлое будущее.

С предложением выступил нынешний владелец и в то же время журналист газеты Ларри Перс. Идеальный кандидат для него – тот, кто знает все тонкости работы в газете маленького городка. Об этом информирует The Guardian.

"Вы должны осознавать тот факт, что многим людям становится неудобно, когда вы тычите микрофоном в их лицо. С тиражом в 550 экземпляров не ждите, что вам будут рассказывать истории национального значения; ожидайте лучше того, что вы будете присутствовать на многих местных мероприятиях,"– объясняет основы работы Ларри.

Передать руководство газетой надо человеку, который, по словам действующего владельца, желает жить в городе Скагвай с населением в 1000 человек.

"В идеале это должен быть кто-то, кто живет на Аляске и знает прихоти штата. Здесь странно. Чтобы добраться до принтера, нужно проехать 200 километров по снегу и льду через горный перевал", – добавил журналист.

Он отметил, что в городе зимой всё закрывается, и есть только один продуктовый магазин.