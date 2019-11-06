"Продолжай вдохновлять, Грета!": Шварценеггер встретился с известной эко-активисткой (Фото)

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Среда, 06.11.2019
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10:50 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Арнольд Шварценеггер покатался на велосипеде с Гретой Тунберг.

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер покатался на велосипеде в компании шведской школьницы, защитницы окружающей среды Греты Тунберг.

Снимки актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Было здорово увидеть мою подругу и одного из моих героев Грету на прошлой неделе", – написал Шверценеггер.

 
 
 
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It was fantastic to see my friend and one of my heroes @gretathunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta!

Допис, поширений Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Он отметил, что вместе со шведской школьницей покатался на велосипеде в Санта-Монике. Актер также познакомил Грету Тунберг со своей дочерью Кристиной.

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Грета Тунберг обрела широкую известность благодаря своим одиночным пикетам за сохранение климата у шведского парламента.

Она также дважды встречалась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и выступила с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинив политиков во лжи и безразличии к проблемам окружающей среды.

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Все по теме:

Арнольд Шварценеггер, Знаменитости, Звезды, Актер, Голливудский актер, Грета Тунберг.
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