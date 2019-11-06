"Продолжай вдохновлять, Грета!": Шварценеггер встретился с известной эко-активисткой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Арнольд Шварценеггер покатался на велосипеде с Гретой Тунберг.

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер покатался на велосипеде в компании шведской школьницы, защитницы окружающей среды Греты Тунберг.

Снимки актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Было здорово увидеть мою подругу и одного из моих героев Грету на прошлой неделе", – написал Шверценеггер.

Он отметил, что вместе со шведской школьницей покатался на велосипеде в Санта-Монике. Актер также познакомил Грету Тунберг со своей дочерью Кристиной.

Грета Тунберг обрела широкую известность благодаря своим одиночным пикетам за сохранение климата у шведского парламента.

Она также дважды встречалась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и выступила с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинив политиков во лжи и безразличии к проблемам окружающей среды.