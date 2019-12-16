США непоколебимы в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Новости мира:США подтвердили непоколебимую поддержку Украины на фоне российской агрессии.

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов Америки остается непоколебимой.

Такое заявление обнародовала в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус по итогам встречи заместителя госсекретаря США Дэвида Гейла с вице-премьер-министром Украины Дмитрием Кулебою, что состоялась 13 декабря.

"Заместитель госсекретаря Гейл акцентировал внимание на непоколебимой поддержке Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях продолжительной российской агрессии", - отмечается в сообщении.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве США, Гейл и Кулеба также обсудили следующие шаги после саммита в нормандском формате, а также "важность дальнейшего прогресса в повестке дня реформ для обеспечения успеха Украины".

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе посетил с трехдневным визитом Вашингтон, в ходе которого провел ряд встреч в американском Конгрессе, Совете национальной безопасности США и Государственном департаменте.