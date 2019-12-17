Трамп планирует объявить вывод войск из Афганистана

Новости мира:Линдси Грэм сообщил, что с нынешнего количества 12 тыс. военных ожидается сокращение американского контингента до 8,6 тыс.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать вывод американского контингента из Афганистана, который поддерживает мир и силы правопорядка в этой стране. Об этом сообщил в понедельник сенатор США Линдси Грэм, пишет американское издание National Review.

"Сенатор Линдси Грэм заявил в понедельник во время визита в Кабул (Афганистан), что президент Трамп планирует частичный вывод американских войск из страны", - отмечает издание.

Законодатель заявил журналистам, что Трамп объявит о выводе на этой неделе, а процесс возвращения американских войск домой может начаться уже до конца нынешнего года.

Как сообщалось, США пытается договориться о мирном соглашении с талибскими повстанцами, которая позволила бы американским силам выйти из Афганистана. Однако переговоры часто приостанавливались из-за нападения талибов на силы США.