Американцы стали больше доверять Трампу: число сторонников импичмента падает

Новости мира:Согласно опросу, число сторонников импичмента Трампа снизилось до 45%.

Около 45% американцев в настоящее время полагают, что президенту США Дональду Трампу следует объявить импичмент, сообщает канал CNN со ссылкой на опрос.

Респондентам предложили ответить на вопрос: "Как вы считаете, на основании того, что вы слышали или прочли, следует ли объявить импичмент Дональду Трампу?". Порядка 47% опрошенных заявили, что не считают правильным объявлять импичмент президенту США. Остальные респонденты не смогли сформулировать свое мнение по этому вопросу.

Опрос проводился с 12 по 15 декабря по телефону среди порядка 1 тыс. человек.

Предыдущий подобный опрос CNN, который проводился с 21 по 24 ноября, показал, что порядка 50% американцев поддерживают импичмент, против - 43%.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшемся 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.