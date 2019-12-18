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Трамп написал письмо Пелоси с требованием немедленно остановить процесс импичмента

Трамп написал письмо Пелоси с требованием немедленно остановить процесс импичмента
05:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп обвинил демократов в однопартийном интересе, назвав процесс импичмента незаконной попыткой смены власти.

За день до ожидаемого исторического голосования в Палате представителей по поводу импичмента президента США, Трамп обратился с письмом к его инициатору, спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, в котором призвал немедленно прекратить процесс против него. Текст письма обнародован в открытом доступе.

"Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным злоупотреблением властью со стороны демократов-законодателей", - отметил Трамп, добавив, что такого не было за почти два с половиной века законодательной истории США.

"Настало время, чтобы вы и высокопоставленные демократы в Конгрессе немедленно прекратить эту фантазию об импичменте и вернулись к работе на благо американского народа", - заявил Трамп.

"Ваше первое обвинение в отношении "злоупотребления властью" – это абсолютно нечестное, необоснованное и беспочвенное изобретение вашей фантазии. Вы знаете, что я провел совершенно невинную беседу с Президентом Украины", - подчеркнул Трамп.

Он также попытался оправдать свое высказывание "я хотел бы, чтобы вы сделали одолжение", который демократы идентифицировали как наличие "quid pro quo" (услуга за услугу – ред.) в его разговоре с украинским президентом. "Я ставлю интересы Америки на первое место, как я сделал (во время общения – ред.) с президентом Зеленским", - подчеркнул Трамп.

Он снова осыпал Джо Байдена обвинениями за то, что тот добивался увольнения генпрокурора Шокина, которого весь Западный мир называл коррупционером. При этом Трамп заявил, что таким образом экс-вице-президент хотел спасти своего сына от расследования против компании Burisma, которая "давала ему миллионы долларов".

Трамп также напомнил, что и президент Зеленский, и глава украинского МИД Пристайко неоднократно заявляли, что с его стороны не было никакого давления. Он в очередной раз подчеркнул, что его телефонный разговор от 25 июля был "хорошим".

Президент США несколько раз негативно высказывался о Демократической партии и отдельных её представителей в Конгрессе. Кроме того, он упомянул о расследовании относительно вмешательства России в президентские выборы в США, назвав его "охотой на ведьм" и заявив, что следователи не нашли заговора его кампании с россиянами.

"Это ничто иное, как незаконный однопартийный государственный переворот", - заявил глава Белого дома. – Вы преследуете не только меня как президента, вы преследуете всю Республиканскую партию".

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Он назвал эти попытки "колоссальной несправедливостью и заявил, что республиканцы стали более объединенными из-за этого. "История будет судить вас строго, если вы продолжать это императив",- заявил нынешний президент США.

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Импичмент, Письмо, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Импичмент Дональда Трампа, Остановка процесса импичмента.
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