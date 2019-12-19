Конгресс начал дебаты по импичменту Трампу

Новости мира:Окончательное голосование об объявлении президенту США Дональду Трампу импичмента ожидается между 2 и 3 часами ночи по Киеву.

В палате представителей США проходят итоговые дебаты перед голосованием за импичмент Дональда Трампа. Прямую трансляцию заседания проводит Голос Америки.

На прошлой неделе демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, через которую в Палате представителей США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.