Скачать
Четверг, 19.12.2019
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами
Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Конгресс начал дебаты по импичменту Трампу

Конгресс начал дебаты по импичменту Трампу
01:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Окончательное голосование об объявлении президенту США Дональду Трампу импичмента ожидается между 2 и 3 часами ночи по Киеву.

В палате представителей США проходят итоговые дебаты перед голосованием за импичмент Дональда Трампа. Прямую трансляцию заседания проводит Голос Америки.

На прошлой неделе демократы в Палате представителей США выдвинули обвинения президенту США Дональду Трампу в деле об импичменте по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, через которую в Палате представителей США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Конгресс, Импичмент, Дебаты, Дональд Трамп, Импичмент Дональда Трампа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
02 Курьезные советы, которые помогут незаметно влиться в коллектив
03 Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
04 ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
05 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
ТКГ собралась на заседание в Минске
ТКГ собралась на заседание в Минске
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь