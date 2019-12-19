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Конгресс признал Трампа виновным в злоупотреблении властью

Конгресс признал Трампа виновным в злоупотреблении властью
06:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За первую статью обвинений, злоупотребление влиянием, отдали голоса 230 из 435 депутатов, а против проголосовали 197.

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по одной из статей обвинения. Голосование состоялось в среду вечером по местному времени.

Сейчас продолжается голосование по второй статье обвинений Трампа относительно препятствования работе конгресса.

Конгресс начал дебаты по импичменту Трампу

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, через которую в Палате представителей США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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США, Конгресс, Дональд Трамп, Злоупотребление властью.
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