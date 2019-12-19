Конгресс признал Трампа виновным в злоупотреблении властью

Новости мира:За первую статью обвинений, злоупотребление влиянием, отдали голоса 230 из 435 депутатов, а против проголосовали 197.

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по одной из статей обвинения. Голосование состоялось в среду вечером по местному времени.

Сейчас продолжается голосование по второй статье обвинений Трампа относительно препятствования работе конгресса.

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, через которую в Палате представителей США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Дональд Трамп давил на Владимира Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.