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Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям
07:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В третий раз за историю Америки нижняя палата приняла решения относительно импичмента президента страны.

Палата представителей США провела в среду исторические голосование относительно объявления импичмента главе Белого дома по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.

Как и ожидалось, голосование, которое проходило отдельно по каждой из статей, разделилось в основном по партийному признаку.

Обвинения президента Трампа в злоупотреблении властью поддержали 230 демократов, против выступили 197 республиканцев. Во время голосования относительно препятствования президентом работе Конгресса "за" высказались 229 демократов, "против" – 198 республиканцев.

Перед голосованием были опасения, что около тридцати демократов, которые выиграли выборы в республиканских округах, могут проголосовать против отставки президента, чтобы сохранить свою поддержку во время следующих выборов. Однако большинство из них выразили солидарность с партийной линией против главы Белого дома.

Дело, которое рассматривали законодатели, касалась попыток Трампа нажать на новое руководство Украины с целью официального объявления Киевом расследование против Джо Байдена. Экс-вице-президент США сейчас является одним из крупнейших политических оппонентов Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. В связи с этим демократы обвиняют главу Белого дома в попытках втянуть Украину в избирательный процесс в США из-за приостановки военной помощи и затягивания обещанной встречи в Белом доме.

Голосование состоялось после многочасовых дебатов в Палате представителей, во время которых и демократы, и республиканцы получили одинаковое время для выступлений.

Конгресс начал дебаты по импичменту Трампу

Далее процесс рассмотрения импичмента должно перейти к Сенату. Ожидается, что лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл за несколько дней объявит календарь мероприятий в Сенате. Для того, чтобы импичмент был утвержден официально, необходима поддержка двух третей сенаторов США.

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Статьи, Импичмент Дональда Трампа.
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