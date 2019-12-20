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"Северный поток 2": швейцарская компания может оказаться в "черном списке" США

"Северный поток 2": швейцарская компания может оказаться в "черном списке" США
06:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В США пригрозили санкциями швейцарской компании из-за строительства "Северного потока-2".

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарскую компанию Allseas о возможных санкциях, если та продолжит участвовать в проекте газопровода "Северный поток-2".

"Мы понимаем, что российское правительство платит Allseas значительную сумму за завершение строительства газопровода", - говорится в письме сенаторов руководителю Allseas Эдварду Хереме, передает dw.com.

Однако если компания продолжит работу "хотя бы один день" после подписания американского закона о санкциях, Allseas может столкнуться с "потенциально разрушительными юридическими и экономическими санкциями". Штрафные меры, прописанные в законе "О защите энергетической безопасности Европы", направлены на компании-операторы судов, с помощью которых через Балтийское море прокладывают трубы для "Северного потока-2".

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В письме сенаторы ссылаются на то, что Allseas использует как минимум один корабль для прокладки таких труб.

Политики заявляют, что любые лица, которые предоставят свои суда для прокладки труб "Северного потока-2", будут подвергнуты санкциям. В частности, им запретят въезд в США, а любая собственность, находящаяся на территории страны, будет заморожена.

Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

"Если вы попытаетесь завершить трубопровод в течение следующих 30 дней, вы уничтожите его акционерную стоимость и разрушите будущую жизнеспособность своей компании", - говорится в письме сенаторов.

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Цель санкций состоит в том, чтобы гарантировать, что строительство трубопровода не будет закончено. Законопроект был внесен Тедом Крузом. Конгресс США его уже одобрил, а президент страны Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время подпишет этот документ.

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США, Санкции, Швейцария, Allseas.
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