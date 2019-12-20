Бюджет США 2020 направлен на подпись Трампу

Новости мира:Сенат Соединенных Штатов одобрил бюджет на 2020 год.

Сенат США в четверг принял федеральный бюджет на 2020 год, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что голосование по бюджету было разбито на две части. Первая часть, касающаяся ряда гражданских министерств, была принята 71 голосами против 23.

За вторую часть, включавшую финансирование Пентагона, проголосовал 81 сенатор, 11 законодателей не поддержали документ.

Общий объем расходов, принятых Сенатом, составил $1,4 трлн.

Два документа направлены на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Чиновники Белого дома сообщили, что президент подпишет бюджет до конца дня в пятницу, когда истекает текущее финансирование.