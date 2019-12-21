Трамп решил выступить перед Конгрессом

Новости мира:Дональд Трамп принял предложение выступить перед Конгрессом.

Президент США принял предложение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси выступить перед Конгрессом с речью о положении дел в государстве.

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Президент Дональд Трамп принял приглашение спикера (Палаты представителей – ред.) выступить с речью о состоянии дел в государстве 4 февраля 2020 года", - отметил официальный представитель администрации президента.

Формальное приглашение президенту Пелоси выразила в письме, опубликованном на ее официальной странице.

"В духе уважения к нашей Конституции, я приглашаю Вас выступить с посланием о состоянии дел в государстве на совместной сессии обеих палат Конгресса во вторник, 4 февраля 2020 года в Палате представителей", - написала Пелоси.

При этом она подчеркнула, что отчет президента перед Конгрессом соответствует заложенному основателями государства принципа сбалансированности власти в США, когда независимые ветви осуществляют контроль друг над другом.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США, которую возглавляет Нэнси Пелоси, провела в среду исторические голосования по объявлению импичмента Дональду Трампу по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.