У Трампа требовали лишить Украину скорой военной помощи

Новости мира:У Трампа требовали убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении Украине военной помощи.

Администрация президента Дональда Трампа требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении Украине военной помощи.

Чиновники администрации Трампа угрожали наложением вето президента, если демократы не уберут соответствующий пункт. Вето президента привело бы к отставке правительства, передает УП со ссылкой на The Washington Post.

В конечном счете демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси согласились на предложение, чтобы избежать вето и отставки правительства. В противном случае предоставить Украине помощь должны в течение 45 дней с начала следующего года. Белый дом ранее заявил, что Трамп подпишет оборонный бюджет до полуночи субботы.

По словам анонимных источников издания, пункт о военной помощи Украине был одним из тех, в отношении которого Белый дом "провел жесткую линию" во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств. Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020-й год.