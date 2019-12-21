Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

У Трампа требовали лишить Украину скорой военной помощи

У Трампа требовали лишить Украину скорой военной помощи
05:06 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:У Трампа требовали убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении Украине военной помощи.

Администрация президента Дональда Трампа требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении Украине военной помощи.

Чиновники администрации Трампа угрожали наложением вето президента, если демократы не уберут соответствующий пункт. Вето президента привело бы к отставке правительства, передает УП со ссылкой на The Washington Post.

В конечном счете демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси согласились на предложение, чтобы избежать вето и отставки правительства. В противном случае предоставить Украине помощь должны в течение 45 дней с начала следующего года. Белый дом ранее заявил, что Трамп подпишет оборонный бюджет до полуночи субботы.

Минобороны: У Украины есть контракты уже на 85% военной помощи США

По словам анонимных источников издания, пункт о военной помощи Украине был одним из тех, в отношении которого Белый дом "провел жесткую линию" во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств. Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020-й год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Военная помощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь