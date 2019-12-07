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Минобороны: У Украины есть контракты уже на 85% военной помощи США

Минобороны: У Украины есть контракты уже на 85% военной помощи США
04:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Минобороны: Заключение контракта на какую-то помощь означает, что Украина его уже точно получит.

За текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 миллионов долларов, более 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.

Об этом в эфире Громадського сообщила заместитель министра обороны Алина Фролова.

"На сегодня помощь, которая идет в пределах финансового года, законтрактованы более, чем на 85 процентов. Это та самая, о которой все говорят, что она заморожена. Финансовый год в США — до апреля", — сказала она.

Фролова уточнила, что заключение контракта на какую-то помощь, например, на поставку оборудования, означает, что Украина его уже точно получит.

"Почему я говорю именно о контрактировании — потому что если мы говорим про технику и оборудование, мы понимаем, что это несколько лет производства. То есть это не означает, что мы прямо сейчас получим. Есть вещи, которые мы получим достаточно быстро, а есть вещи, которые получим через два года, но оплата (от США — ред.) по ним пойдет уже сейчас", — пояснила она.

Напомним, замораживание военной помощи Украине стало поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа — его обвиняют в том, что он требовал от властей Украины начать расследование против Джо Байдена, вероятного конкурента на предстоящих выборах, а в обмен на это разморозил бы помощь. В итоге после скандала Белый дом разморозил помощь.

Как отмечает Фролова, "на операционном уровне никакой заморозки не было".

Пентагон: Трамп планирует дать $250 млн для новой военной помощи Украине

"Была дискуссия по поводу верхнего политического руководства, но все операционные процессы осуществлялись, поскольку официальной какой команды стоп или не стоп не было, мы ее не почувствовали. Нас абсолютно заверили на уровне Сената, на уровне Конгресса, на уровне Министерства обороны, что это технические внутренние вопросы, которыми мы занимаемся, но это не означает, что мы останавливаем помощь", — рассказала она.

В следующем году Украина получит от США военную помощь минимум на 250 миллионов долларов.

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Украина, США, Минобороны, Военная помощь.
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