Пентагон: Трамп планирует дать $250 млн для новой военной помощи Украине

Новости Украины:Дональд Трамп хочет выделить деньги на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет "Джавелін".

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2021 финансовый год предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, в том числе, на приобретение противотанковых ракет "Джавелін". Об этом заявил в среду в Пентагоне заместитель министра обороны США Джон Руд, сообщает американское издание Defense News.

"Если Конгресс утвердит (проект бюджета – ред.) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - отметил чиновник.

Как пишет издание, такое заявление было необычно для декабря, поскольку подобные объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом, как правило, в феврале-марте.

Заместитель министра обороны отметил, что $250 млн, которые выделялись по линии Пентагона для Украины в \этом году, были предоставлены почти в полном объеме — за исключением $8,5 млн, которые будут выделены позже. По его словам, Конгресс продлил действие этих ассигнований в 2020 финансовом году, и такая же сумма ($250 млн) будет определена в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

Напомним: в марте 2018 года США утвердили летальную помощь Украине, которая включала 210 ракет и 37 пусковых установок "Джавелин". В октябре этого года администрация США разрешила продажу Украине 150 ракет и 10 пусковых установок на сумму 39,2 млн долларов США.