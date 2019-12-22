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В ВМС США запретили приложение TikTok

В ВМС США запретили приложение TikTok
06:36 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Военным США запретили использовать на своих телефонах приложение Tik Tok.

Служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством - иначе их отключат от интернета.

Об этом сообщает Голос Америки.

«По мнению военного руководства, эта соцсеть, приобретающая сейчас популярность в США, может представлять киберугрозу для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США», - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, в чем именно заключается угроза китайского приложения, военное руководство не уточнило.

TikTok - китайский приложение, специализирующееся на коротких видео, приобретает все большую популярность у американской молодежи. Ранее пользователи заметили, что сервис цензуровал материалы с упоминаниями протестов в Гонконге или репрессий уйгуров в Синьцзяне. Однако компания ByteDance Ltd, которой принадлежит TikTok, отрицает сотрудничество с властями Китая.

Как сообщалось, в конце октября сенаторы Чак Шумер и Том Коттон в письме руководителю Национальной разведки США призвали дать оценку рискам национальной безопасности со стороны TikTok и других китайских платформ. По их мнению, такие приложения могут использоваться для шпионажа за гражданами США или стать мишенями иностранных кампаний влияния - как в случае с российским вмешательством в президентские выборы 2016 года.

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Китай, США, ВМС, Приложение, Tik Tok.
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