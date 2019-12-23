В США произошло масштабное ДТП: 35 человек пострадали

Новости мира:В результате массовой аварии в США госпитализированы 35 человек.

В штате Виргиния в Соединенных Штатах Америки в результате массового столкновения автомобилей госпитализированы 35 человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию штата.

"В результате массового ДТП с участием более 60 автомобилей в штате Вирджиния в воскресенье утром пострадали десятки людей, некоторые находятся в критическом состоянии", - сообщили в полиции штата.

35 человек с различными травмами, в том числе и критическими, доставлены в больницы. Данных о погибших полиция не предоставляет.

В ДТП попали шестьдесят три транспортные средства, пострадавших людей транспортировали в больницы, некоторые из них получили травмы, которые считаются критическими.

Расследование инцидента продолжается, местных автомобилистов просят избегать места аварии.