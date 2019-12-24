Пелоси ужесточила требования о проведении слушаний по импичменту в Сенате

Новости мира:Дональд Трамп заблокировал свидетелей из своего окружения, а также документы для Палаты представителей и американского народа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси усилила давление на Сенат с требованием обеспечить "справедливый" судебный процесс, касающийся импичмента Дональда Трампа и проведения слушаний со свидетелями, которые ранее блокировал президент.

Соответствующее заявление конгрессвумен от демократов обнародовала 23 декабря в Twitter.

"Нижняя палата не может выбрать наших представителей в процессе импичмента, пока мы не будем знать, какой судебный процесс собирается проводить Сенат", - заявила спикер.

Это новое условие по обеспечению дальнейшего процесса по импичменту было высказано Пелоси после того, как на прошлой неделе она отказалась отправлять утвержденные Палатой представителей официальные обвинения против Трампа в Сенат. Причиной такого шага стал отказ республиканского большинства в верхней палате проводить слушания со свидетелями, которых предлагали демократы еще во время расследования по импичменту в Палате представителей. В том числе, речь шла об экс-советнике Трампа по вопросам нацбезопасности Джоне Болтоне и и.о. руководителя администрации Белого дома Мике Малвени, которым президент США собственным указом запретил свидетельствовать перед законодателями.

"Президент Трамп заблокировал (слушания - ред.) свидетелей из своего окружения, а также документы для Палаты представителей и американского народа, когда они подавали фальшивые жалобы, касающиеся процесса в Палате. Какие у него оправдания сейчас?" - написала спикер нижней палаты Конгресса США.

Как сообщалось, по результатам расследования по импичменту главы Белого дома Палата представителей на прошлой неделе утвердила большинством голосов обвинения против Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.