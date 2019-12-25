Поздравил с Рождеством: в США преступник ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице

Новости мира:В США, в городе Колорадо-Спрингс, преступник ограбил банк, после чего разбросал по улице украденные деньги.

В США, в городе Колорадо-Спрингс, преступник ограбил банк, после чего разбросал по улице украденные деньги, желая всем прохожим счастливого Рождества. Об этом сообщила местная полиция в понедельник днем, которая задержала грабителя, передает Reuters.

"65-летний Дэвид Уэйн Оливер был арестован после того, как ограбил банк в центре города Колорадо-Спрингс, а затем разбросал все деньги по воздуху, выкрикивая прохожим: "Счастливого Рождества!"", - сообщили полицейские и СМИ.

Грабитель "угрожал использовать оружие" и покинул Academy Bank с неизвестной суммой наличных денег. Свидетель Дион Паскаль рассказал KKTV, что Оливер вышел из банка и разбросал доллары "повсюду". Очевидцы забрали часть денег и вернули их в банк.

Мужчину с белой бородой задержали вскоре после того, как он ограбил банк, в кафе Starbucks, где он сидел, похоже, ожидая, пока его арестует полиция.

Оливер содержится в тюрьме округа Эль-Пасо. Он собирается в первый раз предстать перед судом в четверг. Из документов не было ясно, есть ли у него адвокат, но известно, что ему назначили залог в 10 тыс. долларов.