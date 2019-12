"Не делайте этого": Трамп призвал РФ, Асада и Иран прекратить убивать мирных сирийцев

Президент США обратился к России, Сирии и Ирану с призывом не убивать гражданское население в провинции Идлиб.

Соответствующее обращение Дональд Трамп разместил в Facebook.

"Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого!" - написал президент США.

При этом он выразил убеждение, что "Турция упорно работает, чтобы остановить эту бойню".

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019