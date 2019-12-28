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Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" свернуть роботы

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" свернуть роботы
00:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Госдеп США: Компании-подрядчики "Северного потока 2" должны до 20 января остановить все работы.

Компании-подрядчики проекта "Северный поток 2" должны до 20 января 2020 года завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать американских санкций, говорится в заявлении Госдепа США, обнародованном в пятницу.

При этом в ведомстве напомнили, что 20 декабря 2019 года в силу вступил военный бюджет США за 2020 год, который предусматривает санкции против компаний-подрядчиков "Северного потока 2".

"США введут санкции, если (связанные с проектом - ИФ) стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем. Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", - говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве утверждают, что "Северный поток 2" - способ для России продолжать агрессию против Украины". В Госдепе также заявили, что таким образом Москва пытается лишить Киев доходов за транзит газа и помешать Украине продолжать интеграцию с Европой и США. Кроме того, по мнению Вашингтона, этот газопровод делает Европу более уязвимой от РФ.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

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Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за этого закона и отвела суда с трассы магистрали.

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Санкции, РФ, Госдеп США, Северный поток-2.
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