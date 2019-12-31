Штаты отреагировали на произошедшее в Багдаде

Новости мира:США временно направят дополнительные силы морской пехоты для защиты посольства в Багдаде.

Соединенные Штаты Америки временно направят дополнительные силы морской пехоты в посольство в Багдаде после прошедших там беспорядков.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источники.

Источники, выступавшие на условиях анонимности, уточнили, что речь идет о небольшом количестве военнослужащих, дислоцированных в регионе.

Сегодня демонстранты, возмущенные американскими авиаударами в Ираке, устроили беспорядки у посольства США в Багдаде, подожгли охранный пункт и бросали камни. Сотрудники сил безопасности и охранники в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Тем временем Госдепартамент сообщил, что все сотрудники посольства находятся в безопасности, и что проникновения на территорию посольства не было.

По словам официального представителя Госдепартамента, посол США в Ираке Мэтт Тьюлер более недели находится в отъезде по личным делам, а сообщения о его эвакуации ложны. Предполагается, что Тьюлер вскоре вернется в посольство. Сообщается также, что эвакуировать сотрудников посольства не планируется.