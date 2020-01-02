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"Почему только США?": Трамп призвал Францию, Германию и НАТО "давать больше" Украине

"Почему только США?": Трамп призвал Францию, Германию и НАТО "давать больше" Украине
00:07 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Германия, а также НАТО должны выделять больше денег Украине.

Об этом президент США сказал, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Голос Америки.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине - ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - сказал Трамп.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса - ред.), они также должны больше давать Украине", - добавил он. 

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Трамп также заявил, что готов к любому сценарию в Сенате по делу импичмента, потому что уверен в своей невиновности.

"Мне все равно. Меня устроит суд (в Сенате - ред.). Потому что мы ничего плохого не сделали", - сказал он.

Президент США также похвалил президента Владимира Зеленского, рассказывая о телефонном разговоре с ним в июле.

"Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция", - отметил Трамп.

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19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

20 декабря Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Судебный процесс в Сенате может начаться в январе. Для вынесения обвинительного приговора необходимо две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.

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Германия, Украина, Франция, НАТО, Дональд Трамп.
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