Болтон отреагировал на убийство иранского генерала

Новости мира:Экс-советник Трампа считает, что ликвидация Сулеймани может стать первым шагом к смене режима в Иране.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон поздравил всех причастных к ликвидации иранского командующего элитных сил Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Об этом он написал в Тwitter.

"Поздравляю всех задействованных лиц в ликвидации Касема Сулеймани. Это было решительным ударом по преступной деятельности сил Корпуса стражей исламской революции во всем мире", - отметил Болтон.

Он также выразил надежду, что убийство иранского генерала станет первым шагом к смене режима в Тегеране.

Как известно, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецсил "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".