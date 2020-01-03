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Болтон отреагировал на убийство иранского генерала

Болтон отреагировал на убийство иранского генерала
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Экс-советник Трампа считает, что ликвидация Сулеймани может стать первым шагом к смене режима в Иране.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон поздравил всех причастных к ликвидации иранского командующего элитных сил Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Об этом он написал в Тwitter.

"Поздравляю всех задействованных лиц в ликвидации Касема Сулеймани. Это было решительным ударом по преступной деятельности сил Корпуса стражей исламской революции во всем мире", - отметил Болтон.

Он также выразил надежду, что убийство иранского генерала станет первым шагом к смене режима в Тегеране.

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Как известно, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецсил "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

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США, Иран, Джон Болтон, Касем Сулеймани.
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