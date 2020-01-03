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"Вашингтон готов к деэскалации": Помпео - об иранской проблеме

"Вашингтон готов к деэскалации": Помпео - об иранской проблеме
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Помпео обсудил иранскую проблему с главами МИД ФРГ и Великобритании, заявляет о готовности к деэскалации.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обсудил в пятницу ситуацию с ликвидацией американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулейсмани с главами МИД ФРГ и Великобритании и заверил, что Вашингтон готов к деэскалации.

"Поговорил с Хайко Маасом (главой МИД ФРГ - ред.) по поводу решения Дональда Трампа предпринять оборонительные действия и ликвидировать Касема Сулеймани. ФРГ тоже обеспокоена постоянными военными провокациями со стороны иранского режима. США по-прежнему настроены на деэскалацию", - написал Помпео в своем твиттере.

Чуть ранее он сделал похожую публикацию и о беседе с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Помпео подчеркнул, что союзники США "осознают постоянную угрозу, исходящую от подразделения "Кудс". Глава госдепа и тут добавил фразу о готовности Вашингтона к деэскалации.

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Ранее в пятницу он провел телефонные переговоры с членом Госсовета КНР Ян Цзечи. И вновь в публикации в твиттере по этому поводу Помпео написал о готовности к деэскалации.

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Все по теме:

Германия, США, Великобритания, ФРГ, Иран, МИД Великобритании, МИД ФРГ, Майк Помпео.
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